Feuer in Nachtclub

Großeinsatz der Feuerwehr an der Vogteistraße in Löhne-Gohfeld

Löhne-Gohfeld (WB/fh/mcs) -

Zu einem Feuer ist es am Donnerstagabend in einem coronabedingt geschlossenen Nachtclub an der Vogteistraße gekommen. Gegen 20.15 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr alarmiert. Die Brandursache ist derzeit noch unklar.