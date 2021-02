Stadt Löhne nimmt für Februar kein Betreuungsgeld

Löhne (WB/dom) -

Die Stadt Löhne verzichtet auch für den Monat Februar 2021 auf die Erhebung von Elternbeiträgen für Kinderbetreuungsangebote, also für die Kitas, die Kindertagespflege, den Offenen Ganztag (OGS) und die Übermittagsbetreuung in Obernbeck. Dafür war schon ein Dringlichkeitsbeschluss gefasst worden, berichtete Bürgermeister Bernd Poggemöller am Ende der Ratssitzung am Mittwochabend.