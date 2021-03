Löhne-Gohfeld (WB) -

Zwar bleibt die genaue Ursache für das Feuer in einem Nachtclub an der Vogteistraße in Löhne-Gohfeld unklar, jedoch gibt es „keinen konkreten Verdacht auf fahrlässige oder vorsätzliche Brandstiftung“. Das hat Uwe Maser, Pressesprecher der Polizei in Herford, auf Nachfrage dieser Zeitung mitgeteilt.