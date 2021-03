„Es gibt noch viel zu tun“

Löhne (WB) -

Frauen haben 2019 je Arbeitsstunde durchschnittlich 19 Prozent weniger verdient als Männer. Auch wenn der Gender Pay Gap erstmals unter 20 Prozent liegt: Ein Verdienstunterschied besteht nach wie vor. Auf Geschlechterungerechtigkeit soll sowohl am 110. Internationalen Frauentag am 8. März auch am Equal Pay Day am 10. März aufmerksam gemacht werden. Auch in Löhne.