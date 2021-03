Nach ersten Angaben der Einsatzkräfte steht der Dachstuhl eines Bauernhauses an der Straße Feldmark in Flammen. Westlich der Lübbecker Straße verbindet die Straße, an der das Haus liegt, die Straßen Dorfstraße und Birkenhain.

Bei der Leitstelle der Polizei und bei der Feuerwehr ist die Meldung über den Brand gegen kurz nach 3 Uhr eingegangen. In wie weit Personen gefährdet sind, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauern gegen 4.30 Uhr weiter an.