Nachhaltigkeit zahlt sich aus

Dazu muss man wissen, dass Windmann Food Service in erster Linie von der Belieferung der heimischen Gastronomie lebt, und diese befindet sich seit dem 1. November im Lockdown. In der Krise kann man verharren, aber auch Chancen für Neues entdecken – das ist die Devise von André Schell. „Wir haben Kunden, die handeln, und andere, die komplett in den Frustmodus gehen“, berichtet er und schildert als Beispiel den „Gänseberg“, der um die Weihnachtsfesttage herum verkauft worden sei. „Wir haben Gastronomen als Kunden, die bei 800 Essen zu Weihnachten mit Take-away mehr Umsatz gemacht haben, als es im Restaurant mit beschränkter Platzanzahl möglich gewesen wäre“, berichtet der 61-jährige, der seit 2009 im Unternehmen tätig ist. Regionalität vor Bio Eigentlich ist der Geschäftsführer aber ein Mensch, der in die Zukunft blickt und daher auf die Entwicklung der Gastronomie nach Corona auch im Hinblick auf Nachhaltigkeit sieht. Diesem Konzept hat sich das Unternehmen Windmann schon lange verschrieben: Dabei geht es zum Beispiel um das Anbieten regionaler Produkte für die Gastronomie. Das muss nicht Bioware sein: „Bio, das muss man nämlich wissen, ist nicht unbedingt Fair­trade.