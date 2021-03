Feuerwehr befreit eingeklemmten Hund

Jack-Russell-Terrier büxt in Löhne aus und steckt 15 Stunden lang in einem alten Entwässerungsrohr fest

Löhne-Gohfeld (WB) -

Von Dominik Rose

Helfer der Löhner Feuerwehr und der Stadtwerke haben am Montagvormittag in Gohfeld einen Jack-Russell-Terrier aus einem alten, stillgelegten Entwässerungsrohr befreit. Der Hund war am Sonntag ausgebüxt und auf einem privaten Gelände an der Vogteistraße in die Röhre gekrochen. Dort blieb er stecken.