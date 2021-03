Der Umbau ist geschafft

Löhne-Mennighüffen (WB) -

Von Gabriela Peschke

Ein großer grüner Apfel auf dem Dach lässt schon von weitem erkennen, dass es an dieser Tankstelle mehr als nur Treibstoff zu kaufen gibt: Seit Anfang März bietet am Aral-Standort an der Lübbecker Straße in Mennighüffen der Rewe-to-go-Shop ein ausgewähltes Sortiment an Lebensmitteln und Non-Food-Artikeln des täglichen Bedarfs.