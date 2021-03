In das Bündel von Maßnahmen rechnen unter anderem ein neuer Jugendtreff am Schulzentrum Melbergen (planmäßig ab Frühjahr 2022), der Ausbau der ehemaligen Werretalschule zum Treffpunkt für Familien und Kinder bis zwölf Jahren inklusive einer Beratungsstelle sowie perspektivisch eine zusätzliche Anlaufstelle für Jugendliche in Mennighüffen, vorzugsweise in der Nähe der Bertolt-Brecht-Gesamtschule.