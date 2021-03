Vom Festplatz zum Testplatz

Die Mühlenkreiskliniken betreiben das neue Drive-In-Zentrum in Löhne – Termin am besten online reservieren

Löhne (WB) -

Von Lydia Böhne

Etwas aufgeregt sei sie im Vorfeld gewesen, berichtet Melanie Knoll, doch ihr erster Corona-Abstrich sei halb so schlimm gewesen. Als eine der ersten hat sich die Löhnerin am Dienstag einem Antigen-Schnelltest im neu eingerichteten Drive-In-Testzentrum auf dem Festplatz an der Lübbecker Straße unterzogen.