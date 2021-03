Geld aus Berlin sichert Sanierung

Grundlegender Umbau des Lehrschwimmbeckens Melbergen in Löhne könnte im Jahr 2023 beginnen

Löhne-Gohfeld (WB) -

Von Andrea Berning

Eine Millionenförderung für die Sanierung des Lehrschwimmbeckens in Löhne-Melbergen hat der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages in der vergangenen Woche beschlossen: 90 Prozent der geschätzten Gesamtkosten in Höhe von 3,344 Millionen Euro werden aus Berlin nach Löhne fließen.