Hobby-Heimwerker decken sich ein

Löhne (WB) -

Von Finn Heitland

Von November an waren aufgrund der Corona-Pandemie auch der Einzelhandel und die Baumärkte geschlossen. Seit dem 8. März und ersten Lockerungen haben Baumärkte in Deutschland wieder für alle geöffnet. Zuvor durften nur Handwerker mit entsprechendem Gewerbeschein Baumaterialien vor Ort erwerben. Das WESTFALEN-BLATT hat sich am Samstagvormittag einmal die Abläufe am und im Toom-Baumarkt an der Albert-Schweitzer-Straße in Löhne angesehen und mit Mitarbeitern und Kunden gesprochen.