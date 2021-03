Bahnfahrer müssen in Busse umsteigen

Für eine moderne und leistungsfähige Infrastruktur investiert die DB hier nach eigenen Angaben rund fünf Millionen Euro. Um die Auswirkungen auf die Fahrgäste so gering wie möglich zu halten, werden die Arbeiten in zwei Bauphasen unterteilt.

Der Überblick:

Bauphase 1

In der ersten Bauphase (Donnerstag, 1. April, 20 Uhr, bis Dienstag, 6. April, 5 Uhr) erneuert die Bahn Gleise und Weichen in den Bahnhöfen Bünde und Löhne. Für diese Arbeiten ist eine Vollsperrung notwendig. Es kommt während dieser Zeit zu folgenden verkehrlichen Auswirkungen auf den Nah- und Fernverkehr:

Die Nahverkehrszüge der Linie RE 60 (Rheine – Bünde – Minden – Braunschweig) fahren zwischen Rheine und Bünde sowie zwischen Löhne und Braunschweig in teilweise leicht geänderten Fahrzeiten. Im Abschnitt Bünde – Löhne wird ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Die Nahverkehrszüge der Linie RB 61 (Hengelo – Rheine – Herford – Bielefeld) sind zwischen Hengelo und Bünde in teilweise leicht geänderten Fahrzeiten unterwegs. Zwischen Herford und Bielefeld verkehren die Züge zu den gewohnten Abfahrtszeiten. Im Abschnitt Bünde – Herford wird ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Die Nahverkehrszüge der Linie RB 71 (Bielefeld – Herford – Bünde – Rahden) fahren zwischen Rahden und Bünde im Zwei-Stunden-Takt sowie zwischen Herford und Bielefeld in geänderten Fahrzeiten. Im Abschnitt Bünde – Herford wird ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Die Nahverkehrszüge der Linie RB 77 (Bünde – Löhne – Hameln – Hildesheim) sind von den Baumaßnahmen nicht betroffen, da diese an Wochenenden und Feiertagen fahrplanmäßig nicht zwischen Bünde und Löhne verkehren.

Die Fernverkehrszüge der IC-/ICE-Linie Köln – Dortmund – Hannover – Berlin – Stralsund (Linie 14) werden zwischen Gelsenkirchen und Löhne umgeleitet. Die ausfallenden Halte in Recklinghausen, Münster und Osnabrück werden durch zusätzliche Halte in Dortmund, Hamm und Bielefeld ersetzt.

Die Fernverkehrszüge der internationalen IC-Linie Amsterdam – Osnabrück – Hannover – Berlin (Linie 77) werden in zwei Pendelzugverkehre geteilt: Von Amsterdam verkehren die Züge mit Halt in Münster nach Hamm. Hierdurch entfallen die planmäßigen Halte in Osnabrück, Bünde, Bad Oeynhausen und Minden. Für Reisende zwischen Amsterdam und Berlin/Hannover besteht in Hamm eine Umsteigeverbindung zur Linie 10 (Düsseldorf/Köln – Hamm – Hannover – Berlin). Zwischen Hannover und Berlin sind die Züge zu den gewohnten Abfahrtszeiten unterwegs.

Bauphase 2

In der zweiten Bauphase (Dienstag, 6. April, 5 Uhr, bis Montag, 12. April, 5 Uhr) wird das Gleis zwischen Bünde und Kirchlengern sowie ein Gleis im Bahnhof Kirchlengern erneuert. Für diese Arbeiten ist eine eingleisige Sperrung der Strecke notwendig. Es kommt während dieser Zeit zu folgenden Auswirkungen:

Die Nahverkehrszüge der Linie RB 77 (Bünde – Löhne – Hameln – Hildesheim) fallen zwischen Bünde und Löhne aus.

Die Nahverkehrszüge der Linie RB 71 (Bielefeld – Herford – Bünde – Rahden) fahren zwischen Rahden und Bünde regulär und sowie zwischen Herford und Bielefeld in geänderten Fahrzeiten. Im Abschnitt Bünde – Herford wird ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Die Nahverkehrszüge der Linien RE 60 (Rheine – Bünde – Minden – Braunschweig) und RB 61 (Hengelo – Rheine – Herford – Bielefeld) verkehren regulär.

Der Fernverkehrläuft während dieser Bauphase wie gewohnt.

Ein barrierefreier Umstieg im Bahnhof Löhne ist in der Bauphase nach Angaben des Unternehmens nicht möglich. Mobilitätseingeschränkte Fahrgäste fahren mit den Zügen der Linie RE 60 bis Minden und steigen dort in die Züge der RE 78 nach Herford um.

In Herford ist der Umstieg in die Busse des Schienenersatzverkehrs nach Bünde möglich. Fahrgäste, die in Minden, Porta Westfalica oder Bad Oeynhausen zusteigen, nutzen für eine barrierefreie Reisekette von dort direkt die Züge der RE 78.

Während der Bauarbeiten müssen zudem die Bahnübergänge „Semmelweg“ in Bünde und „Echterneinweg“ in Kirchlengern durchgehend für den Straßenverkehr gesperrt werden. Zudem kommt es zeitweise zu Sperrungen der Bahnübergänge „Lübbecker Straße“ in Löhne und „In der Lohe“ in Kirchlengern. Die Umleitungen für den Straßenverkehr werden laut Bahn entsprechend ausgeschildert.

Die Fahrplanänderungen sind in den Online-Auskunftssystemen der Deutschen Bahn enthalten und werden über Aushänge an den Bahnsteigen bekannt gegeben. Außerdem sind sie unter der Adresse www.bauinfos.deutschebahn.com/nrw sowie über die App „DB Bauarbeiten“ abrufbar.

Trotz des Einsatzes modernster Arbeitsgeräte sei Baulärm nicht zu vermeiden. Die Bahn bittet Anwohner und Reisende um Verständnis.