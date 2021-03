Grund dafür, dass der Handlungsspielraum noch kleiner wird und noch mehr als bisher gespart werden muss, ist vor allem die Corona-Pandemie. Das hat Kämmerin Andrea Linnemann bei der Einbringung des Haushalts klargemacht. Sie stellte in der Ratssitzung am Mittwochabend den Entwurf für den Doppelhaushalt 2021/2022 vor – und anschließend herrschte bedrücktes Schweigen. Die Lokalpolitiker werden sich in den kommenden Wochen in den Fraktionen mit dem Zahlenwerk beschäftigen. Viele Gestaltungsmöglichkeiten gibt es aber nicht. Stärken und Schwächen Für Löhne ist 2021 das letzte Jahr im Stärkungspakt, mit dem das Land NRW überschuldete Kommunen wieder handlungsfähig machen will. Und da sei die Stadt auch auf einem guten Weg gewesen, betonte die Kämmerin. 2020 sei dann aber Corona hinzugekommen.