Mitmach-Krimi führt rund um den „Tatort Innenstadt“

„Wir wollten den Menschen eine Freude bereiten und dabei dennoch die coronabedingten Abstands- und Hygieneregeln einhalten. Gemeinsam mit Jens Heuwinkel vom Theater Sauresani haben wir dazu ein Theaterstück entwickelt“, sagte Dirk Hinke von der Stadtmarketing-AG. Er ist zugleich Leiter des Löhner Kulturbüros.

Jens Heuwinkel bezeichnet seine Schöpfung als „forensisches Theaterstück“, das ohne Schauspieler und Zuschauer auskommt. Das Grundgerüst des „forensischen Theaterstücks“ werde auch in Lemgo oder Detmold genutzt. Es sei aber auf die Verhältnisse in Löhne angepasst worden.

Die Idee: Die Teilnehmer selbst rücken in die Rolle der Protagonisten und versuchen, einen Kriminalfall in der Löhner Innenstadt zu lösen. Mehrere Orte müssen aufgesucht werden, um eine Bombe zu entschärfen. Dafür werden lediglich das Spielheft, ein Stift und ein Smartphone benötigt.

Die Rätsel kann man allein, zu zweit oder mit der Familie lösen. Die jeweiligen Hefte liegen etwa in der Buchhandlung Dehne, in der Stadtbücherei, im Jugendzentrum Riff, in der Lotto-Annahmestelle im Marktkauf, bei Friseur Bernd Ritter oder im Kulturbüro aus. Auch ist das Spielheft als Download über die Homepage und die Facebook-Seite der Stadtmarketing-AG „Vitale City“ verfügbar.

Spielhelfte liegen an vielen Orten aus

„Da die Geschäfte und Läden in der Löhner Innenstadt lange Zeit geschlossen waren, wussten wir erst nicht genau, wo wir die Spielhefte auslegen sollen. Nun soll es aber losgehen und des Rätsels Lösung gefunden werden“, sagte Maren Doehmen vom Kulturbüro. Das Konzept ähnele einem Exit-Spiel oder einer Schnitzeljagd.

Die Osterferien sind nach Einschätzung der Initiatoren ein perfekter Zeitpunkt, um sich auf die Jagd nach dem Entschärfungscode für die Bombe zu begeben. Man komme an die frische Luft und werde dabei unterhalten und gefordert. Im Spielheft enthalten ist die Geschichte mit allen Rätseln, Tipps und Lösungen, die über QR-Codes abgerufen werden können.

Pro Rätsel sind zwei Tipps angegeben. Sollte man einmal nicht weiterkommen, besteht so die Möglichkeit, in der Geschichte voranzukommen. Regieanweisungen und Handlungsanweisungen lassen die „Detektive“ Teil des Stücks werden.

Vier Kilometer sind zurückzulegen

Das Konzept für das forensische Theaterstück entwickelte sich in einem längeren Prozess. Texte wurden überarbeitet und Rätsel angepasst, bis die Verantwortlichen den Mitmach-Krimi in den Händen hielten. Testläufe brachten weitere Erkenntnisse und zeigten Verbesserungspotential auf.

Gespielt werden kann der Krimi von allen Interessierten im Alter von sechs bis 88 Jahren. Etwa vier Kilometer Strecke müssen zur Lösung des Kriminalfalls zurückgelegt werden. Zu schaffen ist das Rätsel in knapp eineinhalb Stunden. Man bewegt sich dabei im Innenstadtbereich rund um den Findeisen-Platz. Startpunkt ist der Löhner Bahnhof. Sollten mehrere Gruppen zeitgleich unterwegs sein, muss um so mehr auf das Einhalten der Hygiene- und Abstandsregeln geachtet werden.