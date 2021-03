Drei Monate nach dem gewaltsamen Tod einer dreifachen Mutter (33) hat die Staatsanwaltschaft Bielefeld Anklage gegen ihren Schwager (48) erhoben. „Wir werfen ihm Mord, versuchten Mord und gefährliche Körperverletzung vor“, sagt Staatsanwältin Claudia Bosse. Zu dem Verbrechen war es am 12. Dezember in der Erdgeschosswohnung eines Achtfamilienhauses in Löhne gekommen. Hier lebt eine Kosovarin mit ihren Söhnen (14 und 17) und ihrer Tochter (19). Sie hatte sich Monate vorher von ihrem Mann getrennt – nach unbestätigten Informationen wegen dessen tyrannischen Verhaltens. Doch Afrim S. wollte die Trennung nicht akzeptieren.