Die 61-jährige SPD-Politikerin kandidiert bei der nächsten Landtagswahl im Frühjahr 2022 nicht mehr. Sie findet, dass es an der Zeit ist, jemand anders für die Zukunft aufzustellen und aufzubauen. „Ich würde mir eine jüngere Frau als Nachfolgerin wünschen“, sagt Angela Lück. Seit 2010 vertritt sie die Interessen der Menschen aus Löhne, Kirchlengern, Bünde, Rödinghausen und Spenge im nordrhein-westfälischen Landtag. Seit 2017 gehört auch Bad Oeynhausen-Nord zu ihrem Wahlkreis. „Ich habe das immer gerne gemacht. Vor allem die Arbeit in der Regierung hat mir Freude gemacht“, blickt die Löhnerin zurück. „Selbst etwas ändern“ Die gelernte Krankenschwester erinnert sich noch gut daran, weshalb sie überhaupt in die Politik gegangen ist: „Zwischen meinen Kindern liegt ein Altersunterschied von sechs Jahren.