Wasserbeschaffungsverband Am Wiehen kann Neubau-Projekt in Bergkirchen planmäßig beenden

Bad Oeynhausen/Löhne/Hüllhorst/Hille (WB) -

Von Malte Samtenschnieder

Bis Ende April soll der neue Hochbehälter des Wasserbeschaffungsverbands (WBV) Am Wiehen in Bergkirchen in Betrieb gehen. Das hat Stefan Wiese, technischer Betriebsleiter, am Donnerstag auf Anfrage dieser Zeitung bestätigt.