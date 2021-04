Schottische Hochlandrinder sind genügsame Tiere. Trotz ihrer mächtigen Hörner sind sie sanftmütige Wesen mit zotteligem Fell. Jörg Zünd züchtet sie auf seinem Hof an der Schierholzstraße in Löhne. Eines seiner Rinder hat er am Morgen des 31. März tot aufgefunden. Die Obduktion hat Blutergüsse festgestellt, die nur durch Fremdeinwirkung zustande kommen können. Doch wer hat das Tier getötet? „Der Bericht des Veterinärs ist eindeutig“, sagt Jörg Zünd und schüttelt mit dem Kopf. Früh am Morgen des letzten Märztages hatte eine Bekannte ihn angerufen, weil eines seiner Rinder eigenartig hinter dem Zaun lag und sich nicht mehr bewegte.