Viel Spielraum bleibt der Politik nicht, was auch an den finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie liegt. Vorab hat sich die SPD-Fraktion ihre Gedanken zur Zukunft gemacht. „Wir wollen helfen, Löhne weiter zielgerichtet zu gestalten“, teilt SPD-Fraktionsvorsitzender Wolfgang Böhm mit. In den internen Haushaltsberatungen hätten die Sozialdemokraten deshalb weitere Strukturanträge beschlossen. „Besonderes Interesse fanden so die mögliche Baulandstrategie, die Ortskernentwicklung und der ,Masterplan Grün‘, die die Attraktivität der Stadt deutlich erhöhen sollen“, ergänzt Fraktionsgeschäftsführer Dieter Falkenstern. Dieses Zukunftsbild der Stadt sei Ziel der Löhner SPD in dieser Legislaturperiode. Anspannung am Markt Bei der Baulandstrategie seien klar die Voraussetzungen benannt worden, denn hier hätten sich die Indikatoren deutlich verändert.