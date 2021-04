Zwei Bücher ausgewählt – ein Stück Kuchen verschenkt

Pandemiebedingt gab es schon im zweiten Jahr in Folge kein Rahmenprogramm im Glashaus, und angekündigt hatte der lockere Zusammenschluss an Bücherliebhabern aus der Region diese Aktion auch nicht. Schließlich sollen zurzeit nicht zusätzlich Menschen zu Veranstaltungen angelockt werden. „Wir legen die Bücher hier aus und halten Abstand“, sagt Torsten Janke. Wer den herrlichen Sonnenschein für einen Spaziergang auf dem Aqua-Magica-Gelände nutzte – und das waren viele – wurde aber auf der Suche nach kostenlosem Lesestoff am Welttag des Buches, 23. April, fündig.