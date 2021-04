Das im Auftrag des Vereins „Löhne umsteigen – Der Bahnhof e.V.“ vom Münsteraner Büro Frauns erarbeitete Konzept sowie das daraus resultierende Raumprogramm für Wettbewerb und Umbau des Gebäudes sollen im Planungs- und Umweltausschuss sowie im Kulturausschuss ab 18.30 Uhr in der Werretalhalle auf den Weg gebracht werden. Die Verwaltung kalkuliert mit Gesamtkosten in Höhe von rund neun Millionen Euro. Das Gros (6,3 Millionen Euro) soll aus verschiedenen Förderprogrammen kommen. Wenn das Projekt am Donnerstag beschlossen werden sollte, muss anschließend noch der Stadtrat Grünes Licht erteilen.