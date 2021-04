„Die rechte der beiden Kammern ist zu einem Drittel gefüllt“, sagte Stefan Wiese, technischer Betriebsleiter des Wasserbeschaffungsverbandes (WBV) Am Wiehen, am Mittwoch bei einem Ortstermin mit den Bürgermeistern aus den Verbandskommunen Bad Oeynhausen, Löhne, Hüllhorst und Hille. „Wir können stolz sein, dass der Hochbehälter nach rund einem Jahr bereits fertiggestellt ist“, sagte Bernd Poggemöller. Löhnes Bürgermeister ist zugleich Verbandsvorsteher des WBV Am Wiehen. Wegen des Einsatzes von Stahlbetonfertigbauteilen sei das 3,8-Millionen-Euro-Projekt in Rekordzeit umgesetzt worden. Die besondere Bauweise habe auch die Kosten reduziert. In ersten Schätzungen sei nämlich noch von 5,2 Millionen Euro die Rede gewesen. Erste Ideen für den Bau eines zusätzlichen Hochbehälters habe es 2017 gegeben.