„Sozialen Berufen Stellenwert geben, die sie verdienen“

„Solidarität ist Zukunft“: Aus der Werretalhalle in Löhne werden Ansprachen zum Tag der Arbeit gestreamt

Löhne -

Von Lydia Böhne

Solidarität heißt in Pandemie-Zeiten auch: Abstand halten. Ein Grund, weshalb sich der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) und der SPD-Stadtverband Löhne dazu entschieden haben, die Maikundgebung am Tag der Arbeit in der Werrestadt abzusagen und die Ansprachen ihrer fünf Redner live zu streamen. 137 Zuschauer haben die Online-Übertragung aus der Werretalhalle mitverfolgt.