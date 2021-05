Alles hängt am Nutzungsvertrag

Am Donnerstagabend (18.30 Uhr, großer Sitzungssaal im Rathaus) soll im Sportausschuss die finale Einigung über den Nutzungsvertrag für die kommenden zehn Jahre hinsichtlich der Umgestaltung des Sportplatzes an der Nordbahnstraße von einem Tennen- in einen Winterrasenplatz beschlossen werden – eine notwendige Bedingung für die Auszahlung und Beantragung weiterer Fördermittel zur Finanzierung. Die Verwaltung empfiehlt in ihrem Beschlussvorschlag grundsätzlich Zustimmung. „85 Prozent der Finanzierung stehen“, verkündet Klaus Poppensieker stolz. Anfang April hatten die Vorstandsmitglieder des FC Löhne-Gohfeld über diese Zeitung einen Sponsorenaufruf gestartet, um ihr Projekt zu realisieren. Etwa 100.000 Euro sind zusätzlich nötig, um die Gesamtsumme von etwa 330.000 Euro zu erreichen.