Aber wer hier einkaufen möchte, benötigt keinen Negativ-Test. Denn zugangsberechtigt sind alle Menschen im Sozialgeld- und Hartz-IV-Bezug. Und davon gibt es auch zur Corona-Zeit reichlich, wie Birgit Peters berichtet. „Für Löhne haben wir 170 Erwachsene und 100 Kinder in der Kartei“, erläutert die Mitarbeiterin der Diakonie, die seit 2017 neben der Tafel in der Werrestadt auch die Ausgabestellen in Bad Oeynhausen und Vlotho betreut.