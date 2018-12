Von Karl-Hendrik Tittel

Rödinghausen (WB). Die Sehnsucht nach den Weiten der Meere, das Fernweh in der Fremde, die Entbehrungen an Bord und die Freude bei der Rückkehr in die Heimat: Bei seinem traditionellen Adventskonzert erzählte der Shantychor Bruchmühlen die Geschichte des Seemanns Jan Boysen – und nahm das Publikum gedanklich mit auf große Fahrt.

»Weihnachtszeit auf den Meeren« lautete das Motto des Konzertnachmittages in der sowohl maritim als auch vorweihnachtlich geschmückten Aula der Gesamtschule in Rödinghausen-Schwenningdorf. Wenn die »Blauen Jungs« mit Chorleiter Ingolf Klockmann in heimischen Gefilden vor Anker gehen, ist gewöhnlich ein volles Haus garantiert. Leider blieben bei der jüngsten Auflage des beliebten Adventskonzertes einige Plätze frei. Wohl abgeschreckt von Schneefall und Glatteiswarnungen, fanden sich nur knapp 60 Zuschauer ein, wovon sich die erfahrenen Sänger und Musiker aber nicht beirren ließen.

Stimmungsvolle Deko

Zu der Melodie von »Jetzt heißt es Leinen los« wurde der Einmarsch des Chores gewohnt schwungvoll gestaltet und an den Tischen bereits im Takt mitgeklatscht. »Ein besonderer Dank gebührt unseren Damen für die stimmungsvolle Dekoration und die Bewirtung sowie den vielen anderen Helfern«, betonte Kurt Sacher, erster Vorsitzender des 1996 gegründeten Shantychores. In seiner Begrüßung wies er auf die neue CD des Chores (»Weiße Segel«) hin sowie auf die gemeinschaftliche Konzertveranstaltung mit dem Don-Kosaken-Chor, die Ende März in der Gesamtschulaula stattfinden wird.

Für heute habe man sich etwas Neues einfallen lassen: »Sie hören die Geschichte des Seemanns Jan Boysen und dazu passende Lieder«, kündigte Sacher an. Eine Kombination, die gut aufging. Denn die von Dieter Heinrich vorgetragenen Textpassagen wussten zu fesseln und hatten genau die richtige Länge, und die darauffolgenden Lieder waren perfekt auf das zuvor Gehörte abgestimmt.

Perfekte Dramaturgie

Nach den ersten Erfahrungen als Schiffsjunge heuerte Boysen als Kadett auf der Gorch Fock an und brach zu einer siebenmonatigen Weltreise auf. Boston, die Küste Floridas, die Karibik, Südamerika, die Äquatortaufe, die Weiten des Meeres, dann am berüchtigten Kap Horn vorbei in den Pazifik in Richtung Bora Bora – würde der Seemann rechtzeitig zu Weihnachten wieder in der Heimat sein? Mit einer Mischung aus flotten Shantys und melancholischen Stücken wussten die Akteure sowohl gut zu unterhalten als auch eine ordentliche Portion Fernweh zu vermitteln; zahlreiche Sehnsuchtsorte wurden dem Publikum nah gebracht.

Im zweiten Konzertteil wurde es nach und nach stimmungsvoller und weihnachtlicher – eine perfekte Dramaturgie für ein Adventskonzert. Gerade noch rechtzeitig traf Jan Boysen im Heimathafen ein und konnte Heiligabend mit seiner Familie verbringen. Ein Happyend, zu dessen Abschluss der Chor gemeinsam mit dem Publikum »O du fröhliche« anstimmte.