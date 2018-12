Seit 58 Jahren lebte Magdalena Obrock im Ortsteil Schwenningdorf. »Wir sind an unserem Hochzeitstag dort eingezogen«, hatte sie sich in einem Interview anlässlich ihres 80. Geburtstags im Jahr 2015 erinnert.

Aufgewachsen war Magdalena Obrock im benachbarten Preußisch Oldendorfer Stadtteil Börninghausen, – oder »hinterm Berge«, wie sie selbst gerne zu sagen pflegte. Nach der Volksschule besuchte sie das Lyzeum in Bünde und lernte anschließend den Beruf der Zahnarzthelferin.

Leidenschaft für’s Rödinghauser Platt

»Ihre große Leidenschaft war aber das Rödinghauser Platt. Für dessen Erhalt setzte sie sich auf verschiedenen Wegen viele Jahre unermüdlich ein«, heißt es in einem Nachruf der Gemeinde Rödinghausen.

So war Magdalena Obrock seit 1984 als eine der entscheidenden Persönlichkeiten im »Plattdeutschen Gesprächskreis« aktiv, dessen Leitung sie von 2005 bis 2010 auch innehatte. 2005 übernahm sie zusätzlich die Organisation und Leitung plattdeutscher Führungen durch Rödinghausen, erteilte seit 1998 bis zu vier Mal in der Woche Plattdeutschunterricht in den Rödinghauser Kindergärten, an Grundschulen und in Kursen der VHS.

Viele Projekte betreut

2012 verlieh Bürgermeister Ernst-Wilhelm Vortmeyer Magdalena Obrock die Ehrenmedaille der Gemeinde Rödinghausen, deren erste Preisträgerin sie war. Foto: Annika Tismer

Von den Jüngsten bis zu interessierten Erwachsenen hatte so jeder die Möglichkeit, die traditionelle Sprache der Region zu erlernen und das Plattdeutsche dadurch zu bewahren. In ihrem Unterricht ging es Magdalena Obrock dabei nicht nur um Sprache, sondern auch um traditionelle Melodien und Reime sowie um das Weitergeben von Traditionen.

Zu ihren weiteren zahlreichen Projekten zählten unter anderem die Herausgabe eines plattdeutschen Liederbuches, zu dem sie selbst 18 eigene Lieder beigesteuert hat davon eines sogar für Rödinghausen, die Arbeit als Sprecherin bei der Produktion einer DVD, die das Plattdeutsche als gesprochene Sprache präsentiert und die Mitarbeit an der Erstellung einer plattdeutschen »sprechende Karte« des Kreises Herford. Außerdem engagierte sie sich seit vielen Jahren in der Arbeitsgemeinschaft »Plattdeutsch in der Kirche«.

Mit Ehrenmedaille ausgezeichnet

Ein wichtiger Erfolg für Magdalena Obrock war die Aufstellung der zweisprachigen Ortseingangsschilder in Rödinghausen im vergangenen Juni, an deren Verwirklichung sie maßgeblich beteiligt war. Zuletzt arbeitete sie an der Herausgabe eines erweiterten, aktualisierten Liederbuches.

Für ihre Verdienste und ihr außergewöhnliches gesellschaftliches Engagement wurde Magdalena Obrock am 22. Januar 2012 die Ehrenmedaille der Gemeinde Rödinghausen verliehen – sie war die erste Bürgerin, die diese Auszeichnung erhielt.

»Unsere Gemeinde verliert mit Magdalena Obrock eine großartige Frau und eine beliebte und engagierte Mitbürgerin«, sagt Bürgermeister Ernst-Wilhelm Vortmeyer. Und weiter: »Ihr offenes, freundliches Wesen und ihr unermüdlicher Einsatz für die plattdeutsche Sache werden dauerhaft lebendig bleiben. Die Rödinghauser Bevölkerung, Rat und Verwaltung werden ihr ein dankbares Andenken bewahren.«