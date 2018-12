Rödinghausen (WB). Von Anfang an war Ernst-August Meyer (78) beim Verkehrsverein Rödinghausen dabei, bekleidete für zwei längere Zeitabschnitte das Amt des Vorsitzenden. Nun hat er den verantwortungsvollen Posten an Michael Heß abgegeben.

Am 30. März 1976 schlug die Geburtsstunde des Vereins, Meyer war eines der Gründungsmitglieder. Als Vorsitzender leitete er 16 Jahre die Geschicke des Vereins, übergab den Vorsitz dann an Gemeindedirektor Fritz Imort. Seit 2015 stand der 78-Jährige erneut in der Verantwortung.

Anfänge des Tourismus

»Irgendwann müssen Jüngere an die Spitze«, sagt der 78-Jährige. »Und die Aufgaben des Vereins haben sich im Laufe der Zeit verändert.« Anfangs war das Ziel, die allgemeine Wirtschaft, insbesondere den Fremdenverkehr zu fördern. »Die Gemeinde strebte zu der Zeit die Anerkennung als staatlich anerkannter Luftkurort an«, erinnert sich Meyer. Rödinghausen sei damals neben Vlotho eine der ärmsten Gemeinden im Kreis Herford gewesen. Es habe aber schon einige Familien in der Wiehengemeinde gegeben, die Übernachtungsmöglichkeiten angeboten haben. »Diese Entwicklung verstärkte sich, als zum Beispiel das Berliner Sozialamt damit begann, einkommensschwachen Menschen Erholungsurlaube zu fördern«, so der 78-Jährige.

Provisorisches Büro im Wohnwagen

Die besonders aktiven Jahre des Verkehrsvereins begannen. Schon drei Monate nach der Gründung veröffentlichten die Mitglieder den »Wann-Wo-Was«-Veranstaltungskalender, der an alle Haushalte in Rödinghausen und auch im Bereich der Stadt Melle verteilt wurde. Der Verein veranstaltete das erste Osterfeuer. Und vom provisorischen Büro im Wohnwagen des stellvertretenden Vorsitzenden Ewald Schubmann aus organisierte man für die mittlerweile 100 Mitglieder Film- und Diavorführungen, Wanderungen, Rundgänge durch die Bartholomäuskirche, Waldspaziergänge und Dorfführungen. »All das war für die Bürger aus Rödinghausen gedacht, aber vor allem auch als abwechslungsreiches Programm für auswärtige Gäste«, sagt Ernst-August Meyer. Die Gemeinde habe den Verein bei den Aktionen immer maßgeblich unterstützt. So sei auch der erste Autoaufkleber konzipiert worden sowie Gemeinde- und Gästeprospekte, Ortspläne, Wanderkarten und die ersten farbigen Postkarten.

»Mit Einführung der Kurkarte und den damit erbetenen Daten konnten wir auch gezielt für unsere Gemeinde werben«, erklärt der 78-Jährige. Treue Besucher seien bei der Ankunft feierlich empfangen worden und alle Gäste hätten Geburtstagsgrüße per Post bekommen. In Erinnerung geblieben sind den Rödinghausern sicher auch Ereignisse wie die Parkbeleuchtung, die später als »Fest der 1000 Lichter« bekannt wurde, und die Kreation des Wiehengebirgstropfens.

Immer weniger Gäste im Luftkurort

In den folgenden Jahren besuchten immer weniger Gäste den Luftkurort Rödinghausen. »Die Ansprüche der Gäste waren gestiegen, das touristische Angebot nicht ausreichend und die Qualität der Unterkünfte und der Gastronomie wurde bemängelt«, sagt Ernst-August Meyer. Besonders eine Bademöglichkeit näher am Ortskern habe vielen Gästen gefehlt. Die Zahl der angebotenen Betten sank und der Rückgang der sogenannten »weißen Industrie« war nicht mehr aufzuhalten.

380 Vereinsmitglieder

1992 gab Meyer den Vorsitz des mittlerweile 380 Mitglieder zählenden Verkehrsvereins an Fritz Imort ab. Aufgrund der landschaftlichen Lage und der guten Klimawerte warben die Rödinghauser dann vermehrt um Tagesgäste. Der Verkehrsverein kümmerte sich um die Instandsetzung von Wanderwegen, Bänken sowie Schutzhütten und organisierte 2014 zusammen mit der Gemeinde, der örtlichen Feuerwehr und der Kirchengemeinde erstmals das Nonnensteinfest. Ein Jahr später übernahm der Rödinghauser noch einmal die Leitung des Verkehrsvereins und löste damit Karl-Heinz Pelka ab. Während der jüngsten Jahreshauptversammlung gab Ernst-August Meyer sein Amt dann endgültig ab. Michael Heß wurde zum Vorsitzenden gewählt. Der Pfarrer in Rente habe einen Draht zur Natur, sagt Meyer. »Michael Heß ist genau der Richtige für die Aufgabe.«

Die nächste Aktion des Verkehrsvereins ist übrigens bereits geplant: Am 28. Dezember startet um 14.30 Uhr die Winterwanderung am Haus des Gastes.