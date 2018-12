Bürgermeister Ernst-Wilhelm Vortmeyer lud sie jetzt zu einer Feierstunde ein, um sich für ihr Engagement zu bedanken und ihren neuen Stellvertreter Sven Vater vorzustellen.

Nach fünf Jahren im »Dienst« und abgelaufener Amtszeit wurde die Rödinghauserin gerade vom Amtsgericht in Bünde erneut als Schiedsfrau bestätigt. Der Rat der Gemeinde Rödinghausen hatte sie vorher wieder für die Arbeit vorgeschlagen. Und Christa Jeromin übernimmt die Aufgaben gerne für eine weitere Amtszeit.

Bei Jeromin hospitiert

»Wir freuen uns sehr, dass wir auch weiterhin auf Christa Jeromin zählen können und darüber, dass wir mit Sven Vater einen zuverlässigen Stellvertreter gefunden haben«, sagte Bürgermeister Vortmeyer im Zuge der Feierstunde. Sven Vater sei bereits seit 30 Jahren in der Löschgruppe Süd der Freiwilligen Feuerwehr aktiv und engagiere sich auch für den Nachwuchs bei der Jugendfeuerwehr. »Unser neuer Schiedsmann ist also sehr erfahren, was die Ausübung eines Ehrenamtes betrifft«, so der Bürgermeister.

Der IT-System-Administrator freut sich auf seine neuen, ehrenamtlichen Aufgaben. »Auch, wenn ich dadurch bei der Feuerwehr etwas kürzer treten muss«, sagt Vater. Einmal hat der 40-Jährige schon bei Christa Jeromin hospitiert und durfte bei einem Gespräch dabei sein. »Wir haben uns auch so schon zusammengesetzt und drei Stunden gesprochen«, sagt Christa Jeromin. »Das passt alles sehr gut und Sven Vater ist der Richtige für dieses Amt, er ist nämlich leidensfähig.« Was die langjährige Schiedsfrau damit andeuten will, sind die Herausforderungen, die mit dieser Aufgabe daher kommen. Es gehe oft um Streitigkeiten unter Nachbarn oder in der Familie, so Jeromin. »Besonders traurig ist, wenn es Ärger zwischen Kindern und Eltern gibt«, sagt die Schiedsfrau.

Einigung bei Schlichtung angestrebt

Das gemeindliche Schiedswesen dient der Beilegung weniger bedeutsamer strafrechtlicher oder zivilrechtlicher Angelegenheiten. Die Schiedspersonen fällen dabei aber kein Urteil, sondern versuchen, eine Einigung herbeizuführen: »Meistens finde ich in den Gesprächen schnell heraus, dass es dabei gar nicht um das Schimpfwort am Gartenzaun geht, sondern dass der Stachel oft viel tiefer steckt.«

Als Schiedsfrau muss Christa Jeromin daher oft erstmal nur zuhören. »Es kommt auch schon mal vor, dass bei so einem Gespräch unter den Kontrahenten die Fetzen fliegen«, sagt sie. Das lasse sie bis zu einem gewissen Grad auch zu. »Ich habe für die Sitzungen einen Schiedsraum in meiner eigenen Wohnung eingerichtet und da behalte ich die Oberhand.« Im Prinzip gehe es beim Schiedswesen darum, die Interessen der verschiedenen Seiten irgendwie zusammen zu bringen. Und dabei darf auch gerne mal gelacht werden, findet die erfahrene Schiedsfrau.