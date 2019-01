Los geht’s am Sonntag, 13. Januar. Dann lädt der »Bünder Orgeldreher« Jörg Militzer im Zuge eines Kulturfrühstücks ab 11 Uhr zu einer »Musikalischen Reise durch Zeit und Raum« ein. Gemeinsam mit seiner Partnerin »Fiedel-Lise« und Orgelaffe »Caruso« präsentiert Militzer im Haus des Gastes ein buntes musikalisches Potpourri, gepaart mit allerlei Wissenswertem und Heiterem nicht nur aus der Musikwelt.

Krimi-Lesung

Eine Lesung steht an 3. Februar, ab 11 Uhr in der Gemeindebücherei an. Dann stellt Autorin Kathrin Heinrichs ihren neuesten Krimi »Bis auf den Grund« im Rahmen des Leseprogramms »Auf Tour« vor. Neben den Ermittlungen von Anton und seiner jungen Pflegerin geht es ums Unterwegssein in jeder Form. Heinrichs‘ Texte nehmen den Alltag rasant auf die Schippe und machen gute Laune, auch wenn gerade kein Urlaub ansteht.

Mindener Stichlinge

Kabarett vom Feinsten wollen die Mindener Stichlinge am Samstag, 9. März, ab 20 Uhr im Haus des Gastes bieten. Sie haben ihr neues Programm »Bei Gewitter nicht hüpfen« im Gepäck. Auch 2019 ist die politische und gesellschaftliche Großwetterlage Hauptthema der Stichlinge.

Theater »op Platt«

Theater »op Platt« erwartet die Besucher in der Aula der Gesamtschule am 17. März ab 11 Uhr, wenn der Heimatverein Oberbauerschaft ein niederdeutsches Theaterstück aufführt.

Die Schülerinnen und Schüler aller Rödinghauser Schulen präsentieren in der Gesamtschulaula dann am 7. April um 10 Uhr ein lebendiges, temperamentvolles und abwechslungsreiches Programm aus Musik, Tanz, Literatur, Sketchen und Theater das sie im Unterricht erarbeitet haben.

Der originelle Sound von »Greyhound’s Washboard Band« soll am 5. Mai Zuhörer schlagartig auf die Veranda eines Hauses in den Sümpfen Lousianas führen. Der Band gelingt das Kunststück, echtes Bluesfeeling zu erzeugen und gleichzeitig dem Zuhörer ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern. Beginn des Konzerts ist um 11 Uhr im Haus des Gastes.

Duo »Ohrenfutter«

Ebenfalls musikalisch wird’s am 2. Juni ab 11 Uhr im Haus des Gastes, wenn das Duo »Ohrenfutter« auftritt. Tim Möller und Rita Röscher wollen ihr Publikum dann mit Coversongs aus dem Pop, Jazz, Soul, Latin, Blues, Rock und Musical-Bereich unterhalten.

Konzert mit den »Big Balls«

Zu einem Open-Air-Konzert mit den »Big Balls« wird am 29. Juni, ab 20 Uhr ins Atrium am Jugendgästehaus geladen. »Die Big Balls zählen seit Jahren zu den besten AC/DC-Tribute-Bands Deutschlands. Das liegt zum einen an der unglaublich gut eingespielten Band und zum anderen an der Stimme von Sänger Chicken, die dem Original Bon Scott sehr, sehr nahe kommt«, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde.

Am 7. Juli, tritt dann ab 11 Uhr Ezé Wendtoin im Haus des Gastes auf. Der junge Musikpoet aus Burkina Faso spielt fünf Instrumente und singt in vier Sprachen – darunter Plattdeutsch. Viele seiner Songs hat er selbst komponiert und getextet. Er gewann unter anderem 2015 den Afrika-Sonderpreis von »Engagement Global« in Berlin und 2018 den Förderpreis der Landeshauptstadt Dresden.

Eine weitere Theateraufführung steht am 1. September an. Dann heißt es ab 11 Uhr im Haus des Gastes »Allein in der Sauna«.

Das Musical »Pharao« wird den Kulturfans am 5. Oktober ab 18 Uhr in der Aula der Gesamtschule Rödinghausen präsentiert. Dann sollen sich die Anwesenden von einer Geschichte über Zeit und Magie vor der Kulisse Ägyptens verzaubern lassen.

Historisches mit »Tante Frieda«

»Tante Frieda« wird am 3. November, im Haus des Gastes erwartet. Die Bünderin Birgitt Vogt alias Tante Frieda erzählt von damals. Und wenn sie in die Vergangenheit eintaucht, ist sie ganz Geschichtenerzählerin und im liebevollen Sinn Hobbyhistorikerin. Der Akkordeonspieler Horst Ulke ergänzt Vogts Erzählungen mit bekannten und beliebten Liedern. Beginn der Veranstaltung ist um 11 Uhr.

Ein wahrer Ohrenschmaus soll am 17. November um 16.30 Uhr in der Bartholomäus-Kirche geboten werden. Unter dem Motto »Musik in Rödinghausen« laden die Träger des Musikunterrichts in der Wiehengemeinde – Lernen Hoch 3, die Musikschule Preußisch Oldendorf, die Notenkaoten und RockVoice – wieder zu ihrem fast schon traditionellen Konzert in das zentrale Gotteshaus ein.