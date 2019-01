Rödinghausen (WB). Gleich mehrere Könige aus dem Morgenland haben am Freitag das Rathaus in Rödinghausen betreten. Mit goldenen Kronen und edlen Umhängen verkleidet, wollten die vier Sternsinger der katholischen St. Michael-Gemeinde in Holsen Bürgermeister Ernst-Wilhelm Vortmeyer aber nicht die Führung der Verwaltung abnehmen.