In diesem Jahr wird mit dem Neubau der Grundschule in Schwenningdorf begonnen. Die beiden bisherigen Schulstandorte Bieren und Rödinghausen sollen am neuen Standort zusammengefasst werden. Im Ortsteil Schwenningdorf entsteht so ein Schulzentrum, das von der Grundschule bis zur Oberstufe führt.

Rödinghausen (WB). Wo hat die Gemeinde Rödinghausen 2018 investiert, wo will man in den kommenden Monate Akzente setzen? Traditionell gibt der Bürgermeister der Wiehengemeinde einen Überblick der Ergebnisse des vergangenen Jahres und einen Ausblick auf die Vorhaben für 2019.

Zahlreiche Bau- und Renovierungsarbeiten hätte die Gemeinde in den vergangenen Monaten geprägt, sagt Gemeindeoberhaupt Ernst-Wilhelm Vortmeyer. Momentan setze die Gemeinde Rödinghausen einen Schwerpunkt im Bildungssystem. »2019 wird mit dem Neubau der Grundschule in Schwenningdorf begonnen«, so der Bürgermeister. Die Erweiterungen des neuen Bildungszentrums im Norden der Gemeinde umfasse den Neubau einer Biblio-/Mediathek und einer Sporthalle sowie die Neugestaltung der bestehenden Außensportanlage. »Dabei geht es um ein Investitionsvolumen von über 10 Millionen Euro. Zudem werden wir die Modernisierung der Grundschule Bruchmühlen-Ostkilver weiter vorantreiben«, sagt Vortmeyer.

Digitalisierung an Schulen

Auch bei der Digitalisierung gehe es um die Schulen und Bildung. So sei die Gesamtschule kürzlich mit LAN und WLAN ausgestattet worden, die Grundschulstandorte folgten zur Jahreswende. Nach Abschluss der Arbeiten erhielten alle Klassenräume der Grundschulen interaktive Displays. In der Gesamtschule seien alle neuen Räume mit modernen Info-Displays mit WLAN-Anschluss, kombiniert mit einer Magnettafel ausgestattet.

Kostenfreie iPads

Die Lehrkräfte der Grundschulen hätten bereits iPads erhalten, die Geräte für das Gesamtschulkollegium würden zurzeit konfiguriert und in Kürze übergeben. »Letztlich werden in mehreren Schritten alle Schülerinnen und Schüler kostenfreie iPads erhalten«, sagt Ernst-Wilhelm Vortmeyer. Die Gemeinde habe außerdem dafür gesorgt, dass mittlerweile mehr als 80 Prozent der Rödinghauser Haushalte an das schnelle Breitband-Netz angeschlossen wurden.

Schwerpunkt Klimaschutz

In Sachen Klimaschutz sieht man sich in Rödinghausen als Vorreiter. Im vergangenen Jahr sei man beispielsweise auf LED-Beleuchtung umgestiegen und beziehe Ökostrom. Für 2019 sei eine Photovoltaik-Anlage auf dem Neubau der Grundschule geplant. Zudem will man die Voraussetzungen für Radfahrer verbessern und die Infrastruktur für Elektromobilität und den öffentlichen Personennahverkehr weiter ausbauen. An Kitas und Schulen sind außerdem Mobilitätsprojekte vorgesehen, das Klimaschutzmanagement Rödinghausen wird weiterhin Beratungen anbieten.

Viele dieser Projekte und Vorhaben seien nur durch die Finanzsituation und das wirtschaftsorientierte Handeln der Gemeinde realisierbar. »Im Jahr 2018 lagen die Gewerbesteuereinnahmen bei rund 23 Millionen und unser Eigenkapital stieg in den vergangenen drei Jahren um rund 11 Millionen Euro«, informiert der Bürgermeister.

Steuern gesenkt

Der Haushalt der Gemeinde sei für das Jahr 2019 ausgeglichen. Bürgerinnen und Bürger sowie die Rödinghauser Unternehmen profitierten von der Senkung der Steuerhebesätze. So werde die Grundsteuer A von 350 auf 325 Prozentpunkte angepasst, die Grundsteuer B von 465 auf 443 Prozent und die Gewerbesteuer von 443 auf 430 Prozent.