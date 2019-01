Die Installation einer Photovoltaik-Anlage auf dem Dach der Gesamtschule in Rödinghausen-Schwenningdorf zählte ebenfalls zur Umsetzung der Klimaschutzarbeit.

Rödinghausen (WB). Auch 2019 will die Gemeinde Rödinghausen ihre Klimaschutzarbeit fortsetzen, wie die Kommune jetzt mitteilt.

Nach Auffassung der Verwaltungsspitze könne sich die bisherige Bilanz sehen lassen: Neben technischen Maßnahmen – etwa der neuen Freibadbeheizung und der Umstellung auf LED bei Schul- und Straßenbeleuchtung – hätten auch organisatorische Entscheidungen wie der Bezug von Ökostrom für alle öffentlichen Gebäude der Gemeinde oder die Ausweitung des Linienbusverkehres zu einer verbesserten CO2-Bilanz beigetragen.

»Rödinghausen ist auf einem guten Weg – auch in Sachen Klimaschutz. Darauf wollen wir uns jetzt aber nicht ausruhen, sondern unsere Arbeit kontinuierlich fortsetzen«, sieht Bürgermeister Ernst-Wilhelm Vortmeyer seine Gemeinde weiter in der Pflicht.

Mobilität im Blickpunkt

In diesem Jahr steht in Rödinghausen vor allem das Themenfeld Mobilität im Blickpunkt. Die weitere Stärkung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) durch Ausbau und Modernisierung von Haltestellen ist dabei ein wichtiger Punkt. Alternative Mobilitätskonzepte wie Car-Sharing oder Mitfahrplattformen seien ein Thema, müssten aber zunächst auf ihre regionale Eignung geprüft werden. Darüber hinaus seien Aktionen zum Radfahren geplant. Mobilitätsprojekte für Kitas und Schulen, die bereits im 2018 erfolgreich durchgeführt worden seien, runden diesen Themenkomplex ab.

Erneuerbare Energien

Auch die erneuerbaren Energien sollten im Fokus stehen – vor allem die Energie der Sonne könne auf der Sonnenseite des Wiehengebirges noch stärker genutzt werden. »Natürlich muss die Verwaltung vorangehen und ein Vorbild in Sachen Klimaschutz werden«, so Bürgermeister Vortmeyer. Dem soll damit Rechnung getragen werden, dass auch weiterhin bei jeder Baumaßnahme energie- und klimaschutzrelevante Lösungen eingeplant würden. Aktuell sieht das Gemeindeoberhaupt das beim Grundschulneubau bestätigt. Dieser werde eine Photovoltaik-Anlage erhalten. Für 2019 sei zudem vorgesehen, den Fuhrpark der Gemeinde in Teilen auf Elektrofahrzeuge umzustellen.

Engagierte Bürger

Die Klimaschutzmanagerin Sarah Sierig freut sich auf das neue Klimaschutzjahr in Rödinghausen und weiß genau, von wem der Erfolg aller Maßnahmen letztlich abhängt. »Ohne die engagierten Rödinghauser Bürgerinnen und Bürger wären unsere Ziele nicht zu erreichen. Besonders der begleitende Arbeitskreis ›PrimaKlima‹ ist eine großartige Hilfe.« Umso besser sei daher auch, dass dieser Arbeitskreis auch im diesem Jahr wieder regelmäßig zusammenkommen werde.

Laut Sierig seien Interessierte jederzeit willkommen. Auch außerhalb des Arbeitskreises stehe die Tür der Rödinghauser Klimaschutzmanagerin zudem für Fragen und Ideen von Bürgern der Wiehengemeinde offen. Etablierte Angebote wie die Energie- und Sanierungsberatung und die Fördermittelberatung würden weiterhin bestehen bleiben