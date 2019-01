Rödinghausen (WB). Bekannt wurde sie mit ihrer Sauerland-Krimireihe um Hauptfigur Vincent Jakobs. Ihre Alltagssatiren um die Protagonistin Nelly sind ohnehin Kult und reißen regelmäßig zu Lachattacken hin. Zuletzt schuf Kathrin Heinrichs mit dem betagten Anton und seiner polnischen Pflegekraft Zofia ein neues Ermittlerpaar. Am Sonntag, 3. Februar, wird die Autorin den neuesten Band »Bis auf den Grund« im Rahmen des Kulturfrühstücks in der Gemeindebücherei Rödinghausen präsentieren – mit im Gepäck: jede Menge Humor und Alltagssatire.

Wer sie einmal erlebt hat, weiß es längst: Wenn Krimiautorin Kathrin Heinrichs zu einer Lesung erscheint, erwartet die Zuschauer viel mehr als eine Lesung. Sie trägt so lebendig vor, dass man denkt, man würde einem Hörspiel lauschen – und unterhält zwischen den Lesehäppchen mit kabarettistischen Plaudereien. Zuletzt startete Heinrichs mit »Nichts wie es war« eine neue Krimireihe, in der der betagte Anton zusammen mit seiner polnischen Pflegerin Zofia auf Tätersuche geht. Nun erschien mit »Bis auf den Grund« der zweite Band um Anton und Zofia.

Ermittlunge auch auf den ostfriesischen Inseln

Der alte Mann und seine junge Pflegerin ermitteln diesmal nicht nur im Sauerland, sondern auch auf den ostfriesischen Inseln. Zofias Jugendfreund Janek, der dort als Pianist seine Brötchen verdient, gilt plötzlich als vermisst. Anton und Zofia machen sich auf die Suche, finden aber zwischen Sandbank und Thalasso-Therapie statt des Gesuchten eine Leiche, die noch dazu aus dem Sauerland stammt. Eine spannende Ermittlung auf Baltrum, Juist und im Land der tausend Berge beginnt. Anton und Zofia kommen kaum dazu, den Sand aus ihren Schuhen zu schütteln …

Unterwegsein in jeder Form

Präsentieren wird Heinrichs ihren neuen Roman im Rahmen des Leseprogramms »Auf Tour« – darin geht es ums Unterwegssein in jeder Form: um Paketdienste, die ihrer Protagonistin Nelly das Leben zur Hölle machen, um Diebestouren, die man der Diskretion halber mit dem Leichenwagen plant, und um Onkel Ludgers Kostenrechnung, wonach ihn – bei fünf Jahren Restlebenszeit – jede Fahrt auf dem Treppenlift 18 Euro kosten wird.

Das Kulturfrühstück findet am Sonntag, 3. Februar, um 11 Uhr in der Gemeindebücherei Rödinghausen, An der Stertwelle 34-38, statt. Ein barrierefreier Zugang ist über die Gesamtschule möglich. Karten gibt es an der Tageskasse.