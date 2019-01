Von Annika Tismer

Rödinghausen (WB). Zehn Jahre lang hat Ingolf Klockmann den Shanty-Chor Bruchmühlen geleitet. Nun geht es für den Berufsmusiker zurück in seine alte Heimat. Aus diesem Grund ist er nun zum letzten Mal für eine Chorprobe ins Torbogenhaus gekommen.

Für die Sänger geht es dennoch bereits in dieser Woche mit dem gewohnten Repertoire weiter. Denn mit Andreas Scholz hat der Chor bereits einen Nachfolger gefunden, der die Sänger ab sofort begleiten wird.

Präsentkorb zum Abschied

Doch zuvor wurde Klockmann gebührend verabschiedet. Mit einem Präsentkorb in der Form eines Schiffs bedankten sich die Mitglieder für das jahrelange Engagement Klockmanns. Bis zu 60 Auftritte pro Jahr hatte dieser gemeinsam mit den Sängern vorbereitet und bei vielen davon auch als Dirigent zur Verfügung gestanden. Stets dabei hatte er seine für Shantychöre eher untypische Trompete. »Ich bin Berufsmusiker und die Trompete ist mein Instrument. Am Anfang war das für viele sicherlich etwas seltsam. Aber irgendwann haben die Menschen genau das geliebt«, erinnerte sich Klockmann an viele positive Rückmeldungen.

20 Jahre lang hat er in Nordrhein-Westfalen gelebt und neben dem Shantychor auch Posaunenchöre und den MGV Lohengrin aus Enger geleitet. »Zum Glück konnten für alle Chöre Nachfolger gefunden werden«, sagte der Chorleiter, der sich nun auf neue Herausforderungen freut. »Dennoch ist man natürlich auch ein wenig traurig. Es war eine schöne Zeit und in Bruchmühlen hat die Kameradschaft zwischen den Mitgliedern immer unglaublich gut getan«, sagte er. Dabei war die Shanty-Musik noch vor zehn Jahren absolutes Neuland für Klockmann. »Aber mit der Leitung dieses Chores war die Begeisterung schnell da« erinnerte er sich.

Andreas Scholz wird Nachfolger

Ähnlich wird es nun vermutlich auch seinem Nachfolger Andreas Scholz gehen. Der Leiter des Männergesangvereins Germania wagt sich mit der Shanty-Musik ebenfalls auf neue Wege. »Aber ich freue mich sehr darauf«, sagte er. Zunächst einmal möchte er das Repertoire der Sänger übernehmen und weiterführen. »Irgendwann freue ich mich aber auch schon darauf, mal neue Lieder zu arrangieren«, sagte er. Dabei wird er auf sein Können an Orgel und Klavier zurückgreifen. Denn der Musiker, der unter anderem als Musiklehrer an der Musikschule Osnabrück und als Organist tätig ist, spielt seit immerhin 44 Jahren mit Begeisterung Orgel.

Gegründet wurde der Shanty-Chor Bruchmühlen übrigens 1996. Inzwischen hat der Chor etwa 50 Sänger. Zu den Höhepunkt im Konzertprogramm gehören das Shantychor-Festival in der Gesamtschule Rödinghausen, das Herbstkonzert im Meller Forum und das Winterkonzert zum Jahresende.