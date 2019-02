An 29 Standorten in Rödinghausen schnitten die Arbeiter des Bauhofs Bäume, Sträucher und Gehölze zurück.

Grünschnitt wird gehäckselt

»An 29 Standorten waren wir aktiv«, sagt Andreas Paul, der Leiter des Rödinghauser Bauhofs. Zwei Kolonnen mit je zwei bis drei Mitarbeitern haben in den vergangenen Monaten Haselnusssträucher gestutzt, Baumkronen zurückgeschnitten, Pflanzstreifen an Straßenrändern in Form gebracht, Bewuchs von Bolzplätzen entfernt und die Pflanzenwelt mehrerer Feuchtbiotope in Ordnung gebracht.

Noch sei der Grünschnitt an einigen Einsatzorten gelagert und aufgeschichtet, so der Bauhofleiter. Die Äste und Sträucher sollen aber schon bald gehäckselt und weiter verwertet werden.

Schon im Laufe des vergangenen Jahres haben die Mitarbeiter des Bauhofs die Augen offen gehalten und sich Stellen mit zu starkem Bewuchs und möglichem Handlungsbedarf gemerkt. Anfang Oktober legten sie der Verwaltung dann eine Liste mit den nötigen Eingriffen vor.