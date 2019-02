Von Kathrin Weege

Rödinghausen (WB). 1,66 Millionen Euro soll der Ausbau der Straße An der Stertwelle voraussichtlich kosten. Und diese Summe wird wohl die Gemeinde Rödinghausen alleine schultern müssen. Die Bezirksregierung Detmold hat mitgeteilt, dass die Maßnahme nicht förderungsfähig sei. Dennoch hat der Rat sich am Donnerstagabend für das Projekt ausgesprochen.

Hintergrund für die Entscheidung der Bezirksregierung ist, dass es sich um keine »verkehrswichtige« Straße handele. Verkehrszählungen untermauern dies: Innerhalb von 24 Stunden sind nur 517 Fahrzeuge auf dieser Straße unterwegs gewesen. Der Spitzenwert lag im Zeitraum des Schulbeginns (7.15 bis 8.15 Uhr) bei 184 Fahrzeugen. »Durch die Vielzahl der Bauprojekte im Bildungszentrum An der Stertwelle wie die Erweiterung der Gesamtschule, Neubau der Grundschule einschließlich Sporthalle und Biblio-/Mediathek, Neubau der Außensportanlage und Neubau des ZOB wird sich die Verkehrssituation deutlich verändern«, erklärte Bürgermeister Ernst-Wilhelm Vortmeyer. Um künftig einen sicheren und leistungsfähigen Straßenverkehr gewährleisten zu können, sei der Ausbauzustand der Straße den zukünftigen Verkehrsbelastungen anzupassen. Priorität solle die Sicherheit der schwächsten Verkehrsteilnehmer haben – die der Kinder.

Das Konzept

Das Planungsbüro Bockermann und Fritze Ingenieurconsult hatte das Konzept zum Ausbau der Stertwelle im Gemeindeentwicklungs- und Umweltausschuss vorgestellt. Ab der Bünder Straße soll die Fahrbahn auf sechs Meter verbreitert werden, auf der rechten Seite wird ein Radfahrstreifen eingezeichnet. Rechts daneben soll ein 2,50 Meter breiter Fußweg verlaufen. Auf der anderen Seite wird ein kombinierter Geh- und Radweg angelegt. Die Straße bleibt eine Einbahnstraße. Im Bereich der Kita soll es 13 Stellplätze für Eltern geben, sechs Parkplätze direkt an der Kita stehen den Mitarbeitern zur Verfügung. Vor der neuen Grundschule sind fünf Stellplätze vorgesehen, im Bereich der Gesamtschule ist ein Parkstreifen mit sechs Plätzen geplant. Die Arbeiten können noch in diesem Jahr ausgeschrieben werden – so könnten die Maßnahmen zum Schuljahr 2020/21 fertiggestellt sein. »Zwei Bushaltestellen sind direkt vor der neuen Grundschule – so müssen diese Kinder gar keine Straße überqueren«, erläuterte Vortmeyer.

Grunderwerb

Die Umsetzung des Entwurfes erfordert in Teilbereichen Grunderwerb, der nach ersten Gesprächen mit allen beteiligten Eigentümern umsetzbar sein wird, heißt es seitens der Gemeinde.

Die Debatte

»Wir stimmen auch ohne die Förderung zu, wenngleich wir sehr bedauern, diese Unterstützung nicht bekommen zu haben«, sagte Thomas Lübeck (CDU-Fraktionsvorsitzender). Der Planung von Bockermann und Fritze könne die CDU aber nicht ohne Weiteres unterstützen. »Das Planungsbüro sollte noch einmal prüfen, wo wir noch weitere Einsparungen machen könnten. Wir haben beispielsweise zwei Bürgersteige«, sagte Lübeck, betonte aber, dass Einsparungen nicht zu Lasten der Sicherheit gehen dürften.

Der FDP war es wichtig, dass die Straße »gemacht wird«. Dirk Kleineweber: »Die Sicherheit der Kinder steht an erster Stelle. Ich gehe davon aus, dass das Planungsbüro Einsparungen vornehmen wird, wo es geht.« Auch die WiR-Fraktion unterstützt das Projekt. Fraktionschef Ingo Tschaschnig meinte aber: »Das Planungsbüro ist – wie wir auch – von einer Förderung ausgegangen. Nun müssen wir aber selber zahlen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ein Büro nicht doch etwas sparsamer plant, wenn es weiß, dass es keine Förderung gibt und die Kommune alles selber zahlen muss.«

Siegfried Lux (SPD) befürwortete die Planung von Bockermann und Fritze. »Es ist wichtig, dass wir die Straße ausbauen, dass sie sicher und vor allem auch zukunftsweisend ist. Das gibt’s eben nicht zum Nulltarif.« Eine Entscheidung zum Tagesordnungspunkt war der SPD auch wichtig, damit Planungen und Arbeiten voranschreiten können. Der Kämmerer sagte, dass es verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten gebe, die Kommune finanziell gut aufgestellt sei. Im Doppelhaushalt 2019/20 hatte die Gemeinde die zu erwartenden Gesamtkosten ohne Fördermittel in Höhe von 1,3 Millionen Euro eingestellt, nach aktuellen Kostenplanungen muss diese Summe um 360.000 Euro erhöht werden.

In einzelnen Punkten abgestimmt

Auf Wunsch der CDU wurde in einzelnen Punkten abgestimmt. Für den Umbau ohne Förderung sprachen sich alle Fraktionen aus, dem von Bockermann und Fritze präsentierten Plan zu folgen, stimmten SPD und FDP zu, WiR enthielt sich und die CDU votierte dagegen.