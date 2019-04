Von Daniel Salmon

Rödinghausen (WB). Das wird zahlreiche Autofahrer freuen: Die neue Brücke über die Bahnstrecke am Schäferweg in Ostkilver ist endlich fertig. Ab dem heutigen Dienstagnachmittag, 30. April, sollen die ersten Wagen über das 60 Meter lange und mehrere Millionen Euro teure Bauwerk rollen können.

Und auch die an dieser Stelle seit November vergangenen Jahres gesperrte Osnabrücker Straße wird dann wieder freigegeben.

»Ein guter Tag für Rödinghausen«

Zur symbolischen Eröffnung der Trassenquerung kamen am Montagnachmittag Vertreter von allen an dem Projekt beteiligten Behörden (Kreis Herford, Gemeinde Rödinghausen, Straßen NRW) und Unternehmen (Ingenieurbüro Bockermann-Fritze, Deutsche Bahn, Strabag AG, Wilhelm Scheidt Bauunternehmung GmbH) zusammen. »Das ist ein guter Tag für Rödinghausen«, so Ernst-Wilhelm Vortmeyer, Bürgermeister der Wiehengemeinde: »Für unser Gewerbegebiet hier und den Verkehr bringt die Brücke ein deutliche Verbesserung.«

Das Bauwerk ersetzt den bisherigen Bahnübergang am Schäferweg, der mit Halbschranken gesichert war. Die Trassenquerung barg ein großes Gefahrenpotenzial für Verkehrsteilnehmer. In der Vergangenheit war es dort immer wieder zu brenzligen Situationen und Unfällen mit Zügen gekommen. So hatte sich 2001 ein Crash zwischen einem Schulbus und einer Nahverkehrsbahn ereignet – wie durch ein Wunder waren damals nur drei Personen leicht verletzt worden. »Ich bin froh, dass es uns gelungen ist, diese Gefahrenstelle nun zu beseitigen«, so Landrat Jürgen Müller.

Gesamtkosten: 5,4 Millionen Euro

Für Verdruss bei Lkw- und Autofahrern hatten auch immer wieder die Schließzeiten der Schranken gesorgt. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens auf den Schienen mussten sie täglich teils mehrere Stunden geschlossen bleiben. »Jetzt kann man die Stelle 24 Stunden passieren«, so Vortmeyer.

Begonnen worden war mit den Arbeiten im November 2017. Für die Brücke wurden in der Folge rund 360 Tonnen Stahl und 2500 Kubikmeter Beton verbaut. Hinzu kamen 12.600 Quadratmeter Asphaltbefestigung für Fahrbahn sowie Rad- und Gehwege an der Osnabrücker Straße. Zudem musste ein neues Regenrückhaltebecken errichtet werden. Mit der Brücke sind auch mehrere Straßen neu angebunden worden. So ist der Schäferweg an die Osnabrücker Straße und auch an den Studieker Weg angeschlossen worden.

Die Kosten für die Komplettmaßnahme werden von den Beteiligten mit 5,4 Millionen Euro angegeben – 2,4 Millionen Euro für die Brücke selbst, 3 Millionen Euro für die Straßenarbeiten. Je ein Drittel der Kosten übernahmen der Bund und die Deutsche Bahn. Den letzten Anteil steuerten Kreis und Kommune bei, die dafür zudem Fördermittel erhielten.

Erste Planungen schon 1999

Bereits im Jahr 1999 hatten die ersten Vorgespräche für eine Entschärfung der gefährlichen Querungssituation in Ostkilver stattgefunden. In der Folge wurden Verkehrszählungen und -untersuchungen durchgeführt sowie 19 verschiedene Varianten für eine Über- oder Unterführung geprüft. Zwischenzeitlich hatten die Planungen dann an Fahrt verloren, waren durch Zutun der Gemeinde Rödinghausen dann aber 2010 wieder aufgenommen worden – mit dem nun sichtbaren Ergebnis.

Im Laufe des Jahres müssen noch Restarbeiten auf dem Areal ausgeführt werden – etwa der Rückbau des alten Bahnübergangs sowie Pflanzungs- und Begrünungsmaßnahmen. Weil am Radweg auf der Brücke an einigen Stellen noch das Geländer fehlt, müssen Radler dort zudem zunächst auf die Fahrbahn ausweichen.