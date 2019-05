Rödinghausen (WB/sb). Sonnige 15 Grad und eine Wassertemperatur von 21 Grad: Viele Besucher haben die Eröffnung des Freibads in Rödinghausen für eine erste Schwimmrunde im Freien genutzt.

Dank des guten Wetters konnte das Freibad schon etwas wieder öffnen. »Traditionell beginnt die Saison meistens am ersten Sonntag im Mai. Doch bei dem guten Wetter können wir dieses Jahr schon eher starten«, so Schwimmmeisterin Christina Dülberg. »Schon am ersten Tag waren viele unserer Stammbesucher wieder da. Ich freue mich sehr auf die gemeinsame Badesaison.«

Bodentiefes Trampolin

In den kommenden Wochen wird noch das bodentiefe Trampolin für Kinder installiert. Außerdem wurde der Außenfilter der Beckentechnik in diesem Jahr erneuert. Noch ist die Wassertemperatur etwas kühler wie gewohnt, doch das hindert nicht am Wasserspaß: »Es ist noch ein bisschen kalt, aber wenn man sich bewegt geht es«, sagten die Zwillinge Nils und Finn (8). Im Laufe der Saison sind wieder Attraktionen wie das Nachtschwimmen geplant. »Es kommt alles auf das Wetter an«, sagte die Bademeisterin.

Öffnungszeiten und Preise

Die Öffnungszeiten. Montag von 13 bis 19.30 Uhr, Dienstag bis Freitag 6 bis 19.30 Uhr. Samstag, Sonntag und an Feiertagen: 8 bis 18 Uhr. Preise: Einzelkarte für Kinder 1,20 Euro, für Erwachsene 3 Euro. Dutzendkarte für Kinder 12 Euro, Erwachsene 30 Euro. Dauerkarte: Kinder 20 Euro, Erwachsene 60 Euro, Familien 75 Euro.