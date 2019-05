Von Raphael Steffen

Das Literatur- und Musikfest selbst findet zum 20. Mal statt. Daneben jähren sich 2019 viele wichtige Ereignisse der deutschen Geschichte: 100 Jahre Weimarer Republik, 80 Jahre Zweiter Weltkrieg, 70 Jahre Grundgesetz, 30 Jahre Mauerfall. Eine Überfülle an Stoff für kulturelle Verarbeitung.

Novelle hat Thema Alzheimer

Mit der Erinnerung ist das Vergessen eng verknüpft. So bildete am Samstagabend eine Lesung den Auftakt, die sich eben diesem schwierigen Thema widmete. Der Schweizer Schriftsteller Hansjörg Schertenleib las aus seiner neuesten Novelle »Die Fliegengöttin« über ein alterndes Ehepaar.

Die Frau ist an Alzheimer erkrankt, ihrem Mann entgleitet das gemeinsame Leben immer mehr: Ein Phänomen, so alltäglich wie bedrückend, und von Schertenleib sensibel und einfühlsam verarbeitet. Albrecht Simons von Bockum Dolffs, Leitender Dramaturg von »Wege durch das Land«, nannte die Novelle eines seiner »zartesten Leseerlebnisse«.

Der russischen Kultur verbunden

Zweiter Programmpunkt war ein Konzert des Trio Aurora. Die drei jungen Musiker, Lev Bespalov, Marina Bestschastnych und Elizaveta Ukrainskaya, Studenten am weltberühmten Konservatorium St. Petersburg, spielten Stücke klassischer und moderner Komponisten. »Seit Leopold König dieses Gut 1874 erwarb, ist es der russischen Kultur verbunden«, sagte Simons von Bockum Dolffs: »Uns ist daran gelegen, diese Tradition fortzuführen.«

Nach der Pause wieder eine Lesung: Die beiden bekannten Schauspieler Claudia Michelsen und Sylvester Groth präsentierten dem Publikum Auszüge aus Werken der Erinnerungsliteratur, darunter »Kindheitsmuster« von Christa Wolf. Die Literatur der DDR bildet in diesem Jahr einen programmatischen Schwerpunkt bei »Wege durch das Land«.

Gut Böckel einer der schönsten Orte

Den Abschluss bildete wieder eine Konzertreihe. Diesmal trat das Trio Charm auf, ebenfalls mit jungen russischen Musikern. Artur Adrshin, Arkadii Shkvorov und Vladimir Stupnikov spielten Werke zeitgenössischer Komponisten. Es sei nicht leicht gewesen, bekannte von Bockum Dolffs, die Talente aus St. Petersburg nach Rödinghausen zu locken.

Weder das Publikum noch die Künstler selbst dürften es bereut haben. Gut Böckel zeigte sich an diesem Frühsommerabend von seiner besten Seite. Der Schweizer Schertenleib, der lange in Irland lebte und heute zwischen seinem Heimatland und den USA pendelt, sagte: »Ich habe an vielen Orten gelesen, aber dieser ist einer der schönsten.«