Von Kathrin Weege

Mit dem Klimaschutzkonzept sollten die CO2-Emissionen bis 2025 um 25 Prozent gegenüber 2012 gesenkt werden. Geplant waren unter anderem zwei neue Windkraftanlagen. Mit ihnen sollten die Werte deutlich gesenkt werden. »Von der Gemeinde wurde eine Windpotenzialstudie in Auftrag gegeben und es sollten Windvorrangzonen ausgewiesen werden. Am Ende wurden vom Rat aber keine Windvorrangzonen beschlossen. Aufgrund der neuen Mindestabstände von 1500 Metern für Windenergieanlagen von Wohnbebauung erscheint ihr Bau in Rödinghausen auch nicht mehr möglich«, heißt es in dem Antrag.

»Die Windkraftanlagen hätten 40 Prozent der geplanten einzusparenden 25 Gesamt-Prozent erbringen sollen«, erklärte Thomas Lübeck, Fraktionsvorsitzender der CDU. Da diese Reduktion nun nicht erreicht werden kann, fordern die Christdemokraten, dass das Klimaschutzkonzept mit Hilfe der Rödinghauser Klimamanagerin Sarah Sierig überprüft wird. Neue Einsparpotenziale sollten aufgezeigt werden.

Viele erfolgreiche Maßnahmen

Lübeck wies auch darauf hin, dass einmal abgesehen von den Windkraftanlagen schon einiges erreicht worden sei – wie die LED-Beleuchtung in der Gesamtschule und die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED. Konkreter machte es noch die Gemeinde in ihrer Sitzungsvorlage: »Von den 72 vorgesehenen Maßnahmen sind 59 bereits umgesetzt oder befinden sich in der Umsetzung.« Neben vielen erfolgreichen Projekten wie der Umstellung der Wärmeversorgung des Freibades müsste auch nicht Zielführendes akzeptiert werden. Die 13 bisher nicht realisierten Maßnahmen seien teils technisch nicht machbar, teils scheiterten sie an strukturellen oder zum Zeitpunkt der Konzepterstellung nicht vorhersehbaren Bedingungen, heißt es weiter.

Verwaltung: KSK-Überarbeitung macht derzeit keinen Sinn

Aus Sicht der Verwaltung macht eine Überarbeitung des KSK derzeit daher keinen Sinn, weil keine Verbesserung erzielt werden könne. »Wir sind es den Bürgern schuldig, auch offen mitzuteilen, dass wir die gesteckten Ziele nicht erreichen können«, meinte aber Lübeck.

Horst Lenz (WiR) sah keinen Sinn darin, das Klimaschutzkonzept zu überarbeiten. Stattdessen schlug er vor, die Aktivitäten der Klimagruppe fraktionsübergreifend zu verstärken. Sein Fraktionskollege Dr. Ingo Tschaschnig wies auf die wachsende Wirtschaft in Rödinghausen hin, die wichtig für die Gemeinde sei, gleichzeitig aber zu vermehrtem Energieverbrauch führe.

»Jeder sollte sich Gedanken machen«

Auch die SPD konnte sich dem Antrag der CDU nicht anschließen. Fraktionsvorsitzende Karin Menke: »Wenn die Windkraft 40 Prozent der einzusparenden 25 Prozent ausmacht, können wir das einst gesteckte Ziel ohne Windräder nicht erreichen. Ich hielte es für wichtig, dass sich jeder selber Gedanken macht, wo noch Energie eingespart werden kann.« SPD-Ratsherr Siegfried Lux sah das ähnlich. Gleichwohl lobte er die CDU, dass sie sich mit dem Klimaschutz befasse. »Solange aber die Rahmenbedingungen von Bund und Land sich nicht geändert haben, macht es keinen Sinn, das KSK zu überarbeiten«, meinte er.

Antrag abgelehnt

Dirk Kleineweber (FDP) konnte sich aus den vorgenannten Gründen persönlich auch nicht mit dem Vorschlag der CDU anfreunden, stimmte am Ende aber dennoch für den CDU-Antrag. »Dafür gab es eine Mehrheit bei der FDP und ich stimme hier stellvertretend für meine Partei ab«, erklärte er. SPD und WiR votierten gegen den Antrag. Mit ihrer Mehrheit wurde die Überarbeitung des Klimaschutzkonzepts abgelehnt.