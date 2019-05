Linus Meyer (vorne) will wieder im DFB-Pokal jubeln: Am Samstag erzielte der Rödinghauser den Siegtreffer im Endspiel des Westfalenpokals. Foto: Oliver Schwabe

Der Traum von der Revanche lebt: Die Rödinghauser hoffen im Lostopf der ersten Hauptrunde erneut auf das große Los. In dieser Saison war der SVR mit einem 3:2-Coup gegen Dynamo Dresden in die zweite Runde des Pokals gestürmt und hatte dort den späteren Finalisten und Rekordmeister Bayern München zu Gast. Nur knapp verlor der SVR damals in Osnabrück mit 1:2.

Im Regionalliga-Duell gab das Team von Trainer Ernico Maaßen von Anfang an den Ton an und ging durch zwei Tore von Linus Meyer (13.), der schon gegen die Bayern getroffen hatte, und Simon Engelmann (51.) mit 2:0 in Führung. Nach einer gelb-roten Karte gegen Robin Twyrdy spielte Rödinghausen im eigenen Stadion ab der 37, Minute sogar in Überzahl.

Im zweiten Durchgang wurde das Pokalfinale nach dem Anschlusstreffer von Oliver Zech in der 58. Minute noch einmal richtig spannend, doch Rödinghausen rettete den knappen Vorsprung über die Zeit. Auch eine gelb-rote Karte gegen Kevin Lunga in der Nachspielzeit konnte den Rödinghauser Erfolg nicht mehr verhindern. Und nun hofft der Verein erneut auf ein ganz großes Los im DFB-Pokal.