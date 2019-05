Rödinghausen (WB). Am 15. Juni heißt es auf dem Sportplatz »An den Fichten« in Ostkilver wieder: Ran an die Kugeln! Zum achten Mal lädt der CVJM Rödinghausen zum großen Boule-Turnier ein. »Wir möchten vor allem, dass die Teilnehmer Freude am Spiel haben«, sagt Karl Hellmann vom CVJM. »Einen gesunden Ehrgeiz dürfen die Teams natürlich schon mitbringen«, so der Mitorganisator.