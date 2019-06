Rödinghausen (WB). Die »Big Balls« wollen am Samstag, 29. Juni, im Atrium wieder die Luft zum Brennen bringen.

Die Band liebt den Sound ihrer australischen Idole und bringt die Musik von AC/DC ungefiltert und immer authentisch auf die Bühne, heißt es in der Ankündigung. Die Big Balls zählen schon lange zu den besten AC/DC Tribute Bands Deutschlands. Das liegt zum einen an der gut eingespielten Band und zum anderen an der Stimme von Sänger Thomas »Chicken« Klaus, die dem Original Bon Scott sehr nahe kommt. Seine Kollegen sind die Gitarristen Pete Killer und Sendman, Bassist Haver und Schlagzeuger Fadz Brown.

Parkplätze werden ausgeschildert

Eine Songauswahl, die von Klassikern bis hin zu »Rock Or Bust« reicht, sorgt immer wieder für Begeisterung beim Publikum. Ab 19.30 Uhr spielen die »Big Balls« ihre besten Songcover rund um AC/DC. Einlass ist ab 19 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf im Haus des Gastes zum Preis von zehn Euro oder an der Abendkasse für zwölf Euro. Das Atrium befindet sich auf dem Außengelände des Kreis-Jugendgästehauses. Ausgeschilderte Parkmöglichkeiten bestehen an der Straße Zum Nonnenstein auf Höhe des Friedhofes