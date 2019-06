Hatten viel zu tun: Die traditionellen und ausgefallenen Käsesorten von Hillie (links) und Gerda Nyhuis kamen bei den Besuchern des holländischen Marktes gut an. Foto: Hannah Butz

Von Hannah Butz

Rödinghausen (WB). Matjes, Frikandel und holländische Lakritze: Eine Vielzahl von niederländischen Spezialitäten hat das Herz echter Holland-Fans am vergangenen Sonntag höherschlagen lassen. Bereits zum zweiten Mal konnte der Hollandmarkt große und kleine Besucher nach Bruchmühlen locken.

Strahlender Sonnenschein, volle Parkplätze und belebte Bürgersteige – der Andrang beim holländischen Markt war groß. Nach der überwältigen positiven Resonanz im letzten Jahr waren die Organisatoren noch besser auf den Besucherstrom vorbereitet: »Wir haben auf 40 Stände und Buden aufgestockt und dafür gesorgt, dass genügend Parkplätze zur Verfügung stehen«, erklärte Jan Niklas Barre vom Wohnzentrum Bruchmühlen, das zusammen mit dem Teppich- und Markisenfachgeschäft Ernst Dix ebenfalls geöffnet hatte.

Auch in diesem Jahr waren die Schlangen an den Ständen lang und manche Leckereien bereits vor Ende des Marktes ausverkauft. Vor allem die holländischen Backwaren und die traditionellen Käseräder waren heiß begehrt. Ob Waldpilz-, Ziegen- oder Pestokäse: Am Stand von Gerda Nyhuis gab es die beliebten Käsespezialitäten aus dem Nachbarland zu kaufen. »Wir haben alle Hände voll zu tun und bisher viel verkauft, die Besucher lieben holländischen Käse«, berichtete Nyhuis.

Am Stand von Karl Keupink gingen niederländische Wurst und traditionelle Holzschuhe über den Tresen. Für Familie Keupink war es nach 2018 bereits die zweite Teilnahme am holländischen Markt: »Die Kundschaft hier ist super. Es ist sehr warm heute, da kommen noch mal mehr Besucher als im letzten Jahr«, sagte Nicole Keupink.

Die Besucher des Hollandmarktes kamen nicht nur aus Rödinghausen und Umgebung, auch von Bielefeld und Osnabrück waren Gäste angereist: »Wir mögen Holland sehr gerne, deshalb ist es schön, dass hier ein traditionell holländischer Markt angeboten wird«, erklärten Jasper und Birgit Bauerdiek aus Herford. Mit dem Hollandmarkt wolle man den Ort beleben und eine Veranstaltung schaffen, die viel Zuspruch bekommt, berichtete Jan Niklas Barre. Deshalb solle es für Rödinghausen auch im nächsten Jahr wieder einen holländischen Markt geben.