Bei der Krätze handelt es sich um eine meldepflichtige Hauterkrankung. Verursacht wird die Krankheit durch eine Milbe. An der Gesamtschule Rödinghausen ist nun ein Fall von Krätze aufgetreten, der dem Gesundheitsamt gemeldet wurde. Foto: dpa

Von Hartmut Horstmann

Bünde/Rödinghausen (BZ). In der Gesamtschule Rödinghausen ist ein Fall von Krätze aufgetreten. Da die Krankheit meldepflichtig ist, hat die Schule die Eltern und das Kreisgesundheitsamt informiert.

In dem Schreiben weist die Schule darauf hin, dass die Krätze durch die Krätzmilbe übertragen werde: »Ein Befall mit Krätze hat also nichts mit Unsauberkeit zu tun.« Weiterhin heißt es: »Die Inkubationszeit beträgt sechs Wochen. Wenn bei Ihrem Kind in den nächsten Wochen Symptome wie Juckreiz auftreten, sollten Sie einen Facharzt aufsuchen. Bei Befall mit Krätze muss eine Behandlung eingeleitet werden.«

Meldepflichtige Fälle sind meist Läuse

Carola Vollus, stellvertretende Schulleiterin der Gesamtschule, bestätigt den Fall und sagt: »Zum Glück kommen meldepflichtige Krankheiten bei uns sehr selten vor.« Was die Krätze angeht, so schätzt sie die Häufigkeit auf »vielleicht einmal im Jahr«. Wenn es meldepflichtige Fälle gebe, dann habe das meistens mit Läusen zu tun.

Krätze Verursacher der gewöhnlichen Krätze ist die Krätzemilbe, ein auf den Menschen spezialisierter Parasit. In der Regel wird Krätze durch direkten Haut-zu-Haut-Kontakt übertragen. Nach Auskunft des Robert-Koch-Instituts Berlin setze eine Über­tragung einen groß­flächigen und längeren Haut-zu-Haut-Kontakt von 5 bis 10 Minuten voraus. Dement­sprechend seien Hand­schütteln, Begrüßungs­küsse oder Um­armungen von Patienten mit gewöhnlicher Krätze ohne Risiko. Personen, die sich bei einem Patienten mit gewöhnlicher Krätze anstecken können, seien im Regel­fall Familienmitglieder oder auch pflege­bedürf­tige Personen, deren Betreuer und Pfleger.

Eine kreisweite Auflistung des Gesundheitsamtes weist mitunter große Schwankungen zwischen den verschiedenen Jahren auf. So wurden im Jahr 2016 gerade mal 15 Fälle von Krätze gemeldet. Diese Zahl beziehe sich auf das Vorkommen in Gemeinschaftseinrichtungen wie Schulen, Kindergärten oder Altenheimen, sagt Kreis-Pressesprecherin Petra Scholz. Wer außerhalb dieser Einrichtungen betroffen sei, wisse man nicht. Denn für andere Bereiche gebe es keine Meldepflicht.

79 Fälle im vergangenen Jahr

Einen vergleichsweise hohen Wert weist das Jahr 2018 auf: 79. In diesem Jahr sind bereits 52 Fälle von Krätze gemeldet. Trotz der Schwankungen mag Petra Scholz nicht von einer speziellen Häufung in manchen Jahren sprechen.

Tritt ein meldepflichtiger Fall auf, gibt es laut Carola Vollus genaue Richtlinien, wie sich die Schule zu verhalten habe. Um eine weitere Ausbreitung zu verhindern, erhalten die Mitschüler zum Beispiel Informationszettel. Die Eltern werden so für bestimmte Symptome sensibilisiert und sind angehalten, bei ihren Kindern nachzuschauen.

Rückkehr zur Schule nur mit Attest

Auf der Homepage der Schule ist zudem eine Auflistung des Kreises Herford zu sehen. »Wiederzulassungstabelle für Gemeinschaftseinrichtungen« ist sie betitelt und nennt meldepflichtige Erkrankungen. Unterschieden wird im wesentlichen zwischen Einzelfall- und Häufungsmeldungen. So zählen Magen-Darm-Erkrankungen zu den Krankheiten, die nur bei gehäuftem Auftreten (»mehr als zwei Fälle«) gemeldet werden müssen. Anders sieht es zum Beispiel bei Windpocken oder Krätze aus. Bei der Krätze kommt hinzu, dass der Betroffene ein ärztliches Attest vorlegen muss, wenn er wieder zurück zur Schule will.