Von Annika TIsmer

Rödinghausen (WB). Für AC/DC-Fans ist dieses Konzert ein absolutes Muss. Aber auch viele Rödinghauser lassen sich das jährliche Konzert der Big Balls im Atrium nicht entgehen. Immerhin ist Sänger Chicken einer von ihnen, der Musiker ist in der Gemeinde aufgewachsen und lebt dort noch heute. Aus genau diesem Grund ist das Open-Air-Konzert am Wiehen auch für ihn immer ein besonderes Ereignis. »Das hier ist mein Zuhause, wenn ich hier spiele, steckt besonders viel Herzblut darin«, sagte er. Viele Freunde und Wegbegleiter würden gerade dieses Konzert an einem Ort, an dem er jeden Baum und jeden Busch kennt, besuchen.