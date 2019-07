Etwa vier Hektar Acker standen am Freitagnachmittag in Rödinghausen in Flammen. Die Gemeindefeuerwehr rückte mit allen verfügbaren Kräften aus, um ein Übergreifen des Brandes auf benachbarte Felder zu verhindern. Nach einer Stunde hatte man das Feuer unter Kontrolle. Foto: Hilko Raske