»Wir bauen dort fünf Stahlträgerstützen ein, um zu verhindern, dass die Last von Kirche und Erdreich die Mauer Richtung Kirchweg drückt und Fußgänger, Rad- und Autofahrer gefährdet«, sagt Bürgermeister Ernst-Wilhelm Vortmeyer.

In Abstimmung mit der Kirchengemeinde und den zuständigen Denkmalschutzbehörden hat die Gemeinde das Rödinghauser Bauunternehmen Beinke mit den Erdarbeiten beauftragt. Die Firma Egbert Metallbau aus Melle hat die Stahlstützen, die alle individuell angefertigt werden müssen, bereits ausgemessen. Vor dem Einbau werden die Stützen noch verzinkt. Für die Stützkonstruktion sind bereits senkrecht Stahlträger im Boden versenkt worden. Die werden dann jeweils einer der angefertigten Dreieck-Stützen Halt geben, die wiederum mit einer Seite gegen die Mauer drücken.

Straße bald wieder voll nutzbar

»Ist die Mauer so gesichert, kann die halbseitige Sperrung des Kirchwegs aufgehoben werden, die der Kreis Herford 2014 für den Bereich zwischen den beiden Treppenaufgängen angeordnet hatt«, kündigt Gemeindeoberhaupt Vortmeyer an. Die Straße im Ortskern von Rödinghausen ist in Zukunft also wieder voll nutzbar.

Mit dieser Lösung, die auf Initiative der Kommune durch den Rödinghauser Guido Horst, dem geschäftsführenden Gesellschafter beim Ingenieurbüro Grage Tragwerksplanung in Herford, erarbeitet wurde, geht nun ein zehn Jahre andauernder Prozess zu Ende.

Schon im Dezember 2008 hatte die Kirchengemeinde die Untere Denkmalbehörde (UBD) der Gemeinde Rödinghausen darüber in Kenntnis gesetzt, dass die Mauer Schäden hat. Die Verwaltung der Gemeinde kontaktierte daraufhin den Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) und das Westfälische Amt für Denkmalpflege (WAfD), um in Abstimmung eine Lösung zur Instandsetzung zu finden.

Favorisierte Lösung nicht umsetzbar

Das gestaltete sich allerdings schwieriger, als gedacht. Denn die von der Kirchengemeinde favorisierte Lösung, die Mauer abzutragen, eine tragende Stahlbetonwand zur errichten und diese mit den jetzigen Mauersteinen zu verblenden, entsprach nicht den Vorgaben des Denkmalschutzes, der den Erhalt und nicht den Wiederaufbau vorschreibt.

Entsprechend schlug das WAfD unter anderem vor, die historische Mauer so zu belassen und zur Sicherung davor eine Stahlbetonwand zu errichten. Dadurch wäre das Denkmal zwar erhalten geblieben, aber nicht mehr zu sehen gewesen und das Erscheinungsbild des Dorfkerns hätte sich stark verändert. Die Möglichkeit der Vernadelungstechnik, bei der zur Sicherung durch Löcher in der Mauer Stahlstangen im Erdreich dahinter verankert worden wären, war nicht kalkulierbar. Die Beschaffenheit des Erdreichs unter dem Kirchenvorplatz hätte sich erst beim Installieren der nötigen Bodenanker offenbart und möglicherweise zu hohen Folgekosten geführt.

Arbeiten können starten

Es musste also eine andere Möglichkeit gefunden werden, um zumindest die Sicherheit an der Kirchhofmauer wieder herzustellen. Die Gemeinde gab daher in enger Zusammenarbeit mit Pastor Gerhard Tebbe die Erarbeitung einer kostengünstigen Lösung zum Erhalt der Mauer in Auftrag. Auf Initiative von Ernst-Wilhelm Vortmeyer stellte der Statiker Guido Horst diese Lösung 2018 den Vertretern des Ministeriums und der Denkmalbehörde in Münster vor. Alle Beteiligten stimmten der Planung der Gemeinde zu, sodass die Arbeiten an der Mauer jetzt starten konnten, die Sicherheit wieder hergestellt und das historische Erscheinungsbild im Zentrum von Rödinghausen erhalten werden kann.